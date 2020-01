Hoogwater 1995: Gelderland was gewaarschuwd

De laatste dagen van januari 1995 staan veel inwoners van het Rivierengebied nog vers in het geheugen gegrift: door de verwachte hoge waterstand in de Rijn moesten ruim 200.000 mensen huis en haard verlaten. Dat betekende 25 jaar geleden de grootste evacuatie na de Tweede Wereldoorlog.

Al voor het weekend van 28 en 29 januari 1995 was duidelijk dat de Rijn abnormale waterstanden te verwerken zou krijgen. Oorzaak daarvan was smeltende sneeuw in de Alpen en zware regenval in het stroomgebied van de Rijn.

Verzet tegen dijkversterking

Nog voordat er sprake was van een bevel tot evacuatie vertrokken inwoners van de getroffen gebieden al. Het vertrouwen in de rivierdijken was bij sommigen al niet groot. Volgens hen was er te lang gewacht met versterking, onder meer door verzet van milieugroeperingen, zo was het verwijt.

Waarschuwing

Ruim een jaar ervoor was er al een waarschuwing geweest. In de kerstperiode van 1993 trad de Maas in Limburg buiten haar oevers en werd Gennep, net over de provinciegrens bij Groesbeek, zwaar getroffen.

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari 1995, toen er nog geen sprake was van ontruimingen, werd langs de Rijn en de Waal al druk gewerkt. Zo werd hout uit de rivieren weggeruimd om dijken te sparen. De vrijdag ervoor waren de dijken van het Land van Maas en Waal al afgesloten voor alle verkeer.

Nog geen evacuatie

Terwijl inwoners van het Limburgse Borgharen en Itteren al het dringende advies hadden gekregen om te vertrekken, bleef een evacuatie in Gelderland nog uit, voor even.

