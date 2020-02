GLD doc - Het Verdriet van de Achterhoek

Varkensboer Michel heeft de moeilijke beslissing genomen het familiebedrijf na drie generaties te stoppen, we zien hem tijdens het laatste jaar dat hij nog varkensboer is en afscheid neemt van zijn bedrijf en van zijn voormalige leven. In Baak staan het dorp en de parochie ook voor een belangrijke keuze. Het prachtige kerkgebouw is te groot voor de zondagse mis. Elke week zitten er minder bezoekers in de kerk en de parochie wil zich terugtrekken. Ze bieden de gemeenschap aan het kerkgebouw over te nemen als dorpshuis, maar wat betekent dat voor de dorpelingen? Waar nemen ze afscheid van en is er een weg terug?

In de documentaire willen de makers laten zien hoe mensen omgaan met veranderingen, met krimp en met verlies van voorzieningen die belangrijk zijn in het leven van de bewoners. Op het Achterhoekse platteland is bevolkingskrimp een belangrijk thema, iedereen krijgt ermee te maken. Voorzieningen verdwijnen en mensen moeten afscheid nemen van zaken waar ze aan gehecht zijn: de kerk, scholen, hun bedrijf. Dat biedt nieuwe perspectieven maar doet ook pijn. We zijn gewend aan het vooruitzicht van een toekomst die mooier is, bloeiend, rooskleurig. Wat als dat niet het geval is? Als het vooruitzicht juist is een toekomst is die moeilijk, leger en misschien minder welvarend is?

Juist die pijn, de rouw, staat in de documentaire centraal. Door gemeentes en organisaties wordt vaak de nadruk gelegd op optimistisch blijven, positief denken en nieuwe kansen zien. Er wordt soms te makkelijk voorbij gegaan aan de gevoelens van verdriet, pijn en rouw die gepaard gaan met de veranderingen, aldus de makers.

De documentaire Het Verdriet van de Achterhoek wordt in twee delen uitgezonden op TV Gelderland. Het eerste deel is te zien op 11 februari om 17.20 uur en het tweede deel op 18 februari om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).