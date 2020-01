De macht van het water: hoogwater in de grote rivieren in 1995

Bijna een kwart miljoen inwoners van Gelderland op de vlucht voor het water: het is deze dagen 25 jaar geleden dat grote delen van het Rivierengebied geëvacueerd werden vanwege de extreem hoge waterstand in de Waal, Rijn, Lek én IJssel. Omroep Gelderland staat deze week uitgebreid stil bij de gebeurtenissen eind januari en begin februari 1995.

Het was een combinatie van factoren, die de hoge waterstand verklaarde. In de Alpen had het in januari flink gesneeuwd en die sneeuw begon weer te smelten. Tegelijkertijd regende het flink in het stroomgebied van de Rijn en in die van de nevenrivieren, zoals de Moezel en de Lahn.

Evacueren

De combinatie zorgde voor een hoogwatergolf, die naar verwachting de kritieke hoogte van 16.40 meter bij Lobith zou overstijgen. Gelderland was gewaarschuwd: dertien maanden ervoor stond het water in de Maas dermate hoog dat met name in Limburg twaalfduizend mensen moesten worden geëvacueerd.

Verplichting verkassen

De waterstand in de Rijn betekende een gedeeltelijke ontruiming van gebieden langs de Waal en de Rijn. Eerst kregen de inwoners van de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard het dringende advies weg te gaan. Een advies werd omgezet in verplichting. Een dag later gold hetzelfde voor de Tieler en Culemborger Waarden.

Woensdag 1 februari bleek er een scheur te zitten in de Waalbandijk bij Ochten. Daarop werd het dorp versneld ontruimd. Uiteindelijk bereikt de Rijn bij Lobith een waterstand van 16.63 meter.

Water zakt, dijken verzadigd

Na een paar dagen extreem hoogwater zakt de waterstand in de Rijn weer, maar omdat de dijken verzadigd zijn met water houdt de dreiging van een doorbraak nog even aan. Uiteindelijk kunnen zaterdag 4 februari de eerste geëvacueerden weer naar huis. De dag erop geldt dit ook voor de rest.

De hoogwaterdreiging zorgde voor het Deltaplan Grote Rivieren. De dijken werden in rap tempo verstevigd. Als eerste werd het dijkvak Kom Ochten aangepakt, precies het dijkvak dat voor de spoedontruiming van het dorp zorgde.

In de komende dagen zal Omroep Gelderland uitgebreid stilstaan bij de dreigende crisis, de ontruimingen en evacuaties en alles wat samenging met die kritieke situatie eind januari 1995, nu 25 jaar geleden. Volg daarvoor tv, radio en onze website of app.