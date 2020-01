Gelderse Foodvalley: veel gebouwen, maar amper dieren

In het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij wordt aandacht besteed aan het gebied. In 2010 hebben acht gemeenten in de Gelderse Vallei besloten samen te werken op het gebied van voedsel, in de regio.

Samen met kennisinstellingen en voedselbedrijven werkt de regio aan uitvoering van de Foodvalley Ambitieschets 2020. Dit regionale samenwerkingsverband is een samenvoeging van de eerdere samenwerkingsverbanden Regio De Vallei en WERV.

Waar zijn de dieren?

Maar het staat dus helemaal vol met stallen en gebouwen. In Ede en Barneveld wonen zo'n twee miljoen kippen. 'Maar buiten is vrijwel geen enkel dier te zien', concludeert presentator & ontdekkingsreiziger Hans Jungerius.

'Overal in de Foodvalley is alles in omvang toegenomen. De stallen zijn hele complexen. Hier, aan de noordkant, is meer stal dan open land te zien. Het wonderlijke is vooral dat er geen dier te bekennen is.'

