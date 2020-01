Gestolen bestelwagen belandt in sloot; bestuurder vlucht

Een gestolen bestelwagen is maandagavond vanaf de Nijburgsestraat (N837) in Randwijk een sloot ingereden. De bestuurder is daarna gevlucht.

Even voor 22.30 uur zag een voorbijganger de auto in het water liggen. De bestuurder had vermoedelijk een bocht over het hoofd gezien, waardoor de bestelwagen rechtdoor reed en in de sloot belandde.

Net nieuw

Een correspondent hoorde ter plekke dat de wagen een week eerder was gestolen bij een woning in Zetten. De eigenaar had er niet lang van kunnen genieten, want hij zou de wagen nog geen twaalf uur in zijn bezit hebben gehad.

Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde bestelwagen afgesleept. Voor zover bekend is er nog geen aanhouding verricht.