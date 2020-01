Darter Martijn Kleermaker zegt baan op en begint als prof

332 man streden voor elf tickets. Uiteindelijk was darter Martijn Kleermaker uit Harderwijk een van de elf gelukkigen. En daardoor heeft hij een gigantische stap in zijn carrière gezet, zelfs zo groot dat hij nu zijn baan kan opzeggen om zich volledig op het darten te storten.

The Dutch Giant, zoals zijn bijnaam is, streed dit weekend op de zogeheten q-school om mee te mogen doen aan de Pro Tour-toernooien. Dat betekent dat hij aan de toernooien met de beste darters mee mag doen. De toernooien met de profs. 'Het was de eerste keer dat ik daar aan meedeed en ik had meteen succes, dat is wel extra fijn', stelt de darter uit Harderwijk die op zijn achttiende begon met darten.

Bekijk Kleermaker hier in actie tijdens een BDO-toernooi:

'Maar toen had ik nog totaal geen internationale aspiraties, dat kwam vier jaar geleden toen ik mijzelf plaatste voor de Nederlandse selectie. Ik dart nu bij de BDO-bond, dat is de amateurbond zeg maar. Daar is het zo'n rommeltje en je moet eigenlijk wel bij de PDC gooien om tegen de beste van de wereld te strijden. Ik wilde heel graag zo'n tourcard winnen en dat is me gelukt. Nu mag ik twee jaar doen wat ik graag wil. Ik mag me meten tegen de beste spelers van de wereld, dat is een droom.'

'Geen speelbal'

Maar als het aan Kleermaker ligt blijft het daar niet bij. 'Ik ben er niet alleen om tegen ze te spelen. Het is leuk om mee te doen, maar ik wil geen speelbal zijn. Ik wil met de besten meedraaien en onderdeel van de top van de wereld worden. Dit is een onwijs mooie eerste stap in mijn nog prille carrière.'

Baan opzeggen

En die carrière moest hij tot op heden combineren met een baan bij een retailbedrijf. 'Dat was zeker puzzelen qua uren en vrije dagen. Maar dat is nu voorbij, ik kan mijn baan opzeggen.'

Na het binnenhalen van een tourcard, krijgt Kleermaker nu een sponsorcontract. 'Dat is echt heel fijn, want 40 uur werken en darten, dat wordt lastig. Dan word je overlopen. Nu kan ik rustig alle toernooien afwerken. Nu kan ik de komende twee jaar alles doen met financiële zekerheid, ik hoef niet na te denken of ik mijn huur wel kan betalen.'

'Niet snel trots'

Nu is de Harderwijker dus één van de 128 spelers die een tourcard heeft. 'In de komende twee jaar moet ik zorgen dat ik in de top 64 van de wereld terecht kom, dat betekent heel veel ponden verdienen. Als dat lukt, dan behoud ik mijn kaart. Als ik daarbuiten val moet ik opnieuw naar de q-school. Nu is het aan mij en mijn pijltjes om het volgende stapje voor elkaar te boksen. Maar voor nu ben ik trots op mezelf en dat ben ik niet snel.'

Op 8 februari zal Kleermaker zijn eerste toernooi darten in het Engelse Barnsley.