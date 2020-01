Na 18 jaar verlaat Jan Polinder de Elburgse politiek

Polinder nam in 2002 namens de SGP plaats in de gemeenteraad. Die functie bekleedde hij tot 2008. Van 2008 tot 2018 was Polinder werkzaam als wethouder, met onder meer volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille.

Na de verkiezingen van 2018 werd Polinder niet opnieuw aangesteld als wethouder, maar kwam hij terug in de gemeenteraad. Hij kwam halverwege 2019 in opspraak, nadat een hoogleraar beweerde dat hij de gemeentewet had overtreden. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat die bewering niet klopte: Polinder had de wet niet overtreden, maar had wel de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Lintjes doorknippen

Na het afronden van dat onderzoek, maakte Polinder bekend uit de gemeenteraad te stappen. Die keuze had hij naar eigen zeggen al voor de commotie gemaakt, maar hij wilde eerst zijn naam gezuiverd hebben. Zijn opvolger, Dirk Bok, wordt al sinds de verkiezingen voorbereid op diens taak als raadslid.

Burgemeester Rozendaal benoemde in zijn toespraak dat Polinder veel voor Elburg betekend heeft. 'Jan heeft veel nieuwbouwprojecten in gang gezet, waarvan zijn opvolger nu de lintjes mag doorknippen', grapte hij. 'Hij heeft zijn expertise in de Ruimtelijke Ontwikkeling goed ingezet in zijn wethouderschap: Jan zat zelfs zelf met een liniaal en een potlood te schetsen om problemen op te lossen.' Ook fractievoorzitter Jan Krooneman loofde Polinders kennis en kunde. 'In de fractie hebben we altijd gemerkt dat hij wist waarover hij sprak.'

900 vergaderingen bijgewoond

Polinder vertelde in zijn afscheidsspeech dat hij zo'n beetje het vaakst aan het woord was geweest. 'De portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling is er een waarover je vaak moet praten. Ik heb zo'n 200 commissievergaderingen meegemaakt, 200 raadsvergaderingen, en 500 collegevergaderingen.'

Polinder stapt uit de gemeenteraad om meer tijd te hebben voor zijn werk. 'De afgelopen tijd moest ik te vaak weer 's avonds weg. Ik vind het fijn om nu meer tijd voor mijn gezin en mijn werk te hebben.' Polinder werkt bij een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en plannen.