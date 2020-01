Trainer Meijers heeft Groesbeeks gevoel bij Spakenburg

'Je ziet aan alles dat dit een grote clubs is', zegt de 56-jarige Nijmegenaar. 'Het leeft enorm. Als we winnen, zijn ze niet altijd tevreden. Je moet hier ook iets bieden aan de mensen.

Kleur rood taboe

De Blauwen hebben met buurman IJsselmeervogels (de Rooien) een aartsrivaal als buurman. 'De eerste dag dat ik hier was werd mij meteen verteld dat ik één wedstrijd moet winnen en dat is 18 april. Ik vergelijk het een beetje met Groesbeek, Achilles-De Treffers in de goeie tijd. Hier zijn de aantallen dubbel, in een derby komen er achtduizend in plaats van vierduizend. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer, al is het wel op één park. Rood mag hier niet.' 'Voor de beker tegen Ajax was er een speciale sjaal, maar daar waren een aantal Blauwe mensen niet zo blij mee. Want daar komt een kleur in voor die ze hier niet zo graag hebben.'

Middenmoot

Meijers staat momenteel met de club in de middenmoot. 'Je staat waar je hoort te staan. We hebben een goede selectie, maar we kregen wel teveel tegengoals. We hebben het systeem nu wat aangepast en wat meer degelijkheid ingebracht. We staan negende, maar moeten nog steeds naar onderen kijken. Dat is soms niet leuk, maar het hoort bij het voetbal op ons niveau.'

'Dit seizoen moeten we overleven en wegblijven bij de onderste ploegen. En als we dan de komende weken nog wat kunnen groeien, dan graag. Maar voor volgend seizoen willen we de lat hoger leggen. Er geldt hier in het dorp maar één plek en dat is de bovenste plek. Als je boven de buurman eindigt, eindig je heel hoog, vaak eerste of tweede. Dat was in Groesbeek ook al zo.'

Achilles

Meijers werkte jarenlang met veel succes bij Achilles'29, maar twee jaar geleden stopte hij bij de Groesbeekse club. 'Het is een en al triest. Het doet heel veel pijn. Ik heb het wel een plekje kunnen geven. Het is wel van de gekke wat daar allemaal is gebeurd. De mensen binnen de club moeten een nieuw Achilles op gaan bouwen. Daar wens ik ze veel succes mee, want ik draag de club nog steeds een heel warm hart toe.'

NEC hoort in eredivisie

Meijers woont nog altijd in Nijmegen, op een steenworp afstand van De Goffert. En voor NEC houdt hij een eeuwig zwak. 'Ik volg het op de voet. Het ziet er stabiel uit en ik denk dat ze ook wel presteren naar de mogelijkheden die ze hebben. Alleen hebben we daar in Nijmegen geen vrede mee. We willen zo snel mogelijk terug naar de eredivisie. Dat zijn we gewend in Nijmegen. De beleidsbepalers moeten daar beleid op moeten maken. Ze zijn wel afhankelijk van de mensen die ze financieel ondersteunen. Ik hoop wel dat ze snel die weg weer inslaan, want NEC hoort natuurlijk in de eredivisie.'