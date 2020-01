Nijmeegse trainer Eric Meijers met Spakenburg in uitverkochte Arena tegen Ajax

'Het is ongekend als je ziet hoe het hier leeft. Dat heb ik zelfs in mijn lange carrière nog niet meegemaakt. Er gaan veertig bussen met 2500 man vanuit Spakenburg naar de Arena. Het is zelfs uitverkocht. Daar droom je alleen maar van. Je moet er zeker van genieten, maar wij gaan ook voor een resultaat. Wij gaan met een plan naar de Arena', zegt Meijers.

Tekst gaat verder onder de video.

Cupfighter

Meijers bouwde met Achilles'29 in het verleden de reputatie van een cupfighter op. 'We hebben NAC en Heracles verslagen die in de eredivisie speelden. En RKC, toen koploper in de eerste divisie. En tegen het grote AZ van Louis van Gaal in 2009 stonden we tot de 85e minuut maar met 1-0 achter. Wij moeten proberen om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Het zal aan de tegenstander liggen hoe die wedstrijd verloopt.'