Spannende tijd voor pandaverzorgster Brenda

Het zijn drukke tijden voor Brenda van Ekeren uit Maurik, een van de verzorgers van Wu Wen en Xing Ya. De twee panda's in Ouwehands baarden maandag opzien door te paren, en dat nieuws trekt als een lopend vuurtje door Nederland. En dus is Brenda vooral bezig met het beantwoorden van mediavragen. 'Het blijft spannend', is haar voorspelling.

Aan de paring ging veel planning vooraf, zegt Van Ekeren op NPO Radio 5. Een pandavrouwtje is hooguit één tot drie dagen per jaar vruchtbaar, dus toen de verzorgers doorkregen dat het zover was, moest alles gereed zijn. 'Het is een spannend moment als je de dieren bij elkaar zet, want normaal gesproken tolereren ze elkaar niet. Het kan ook misgaan, en dat wordt het vrouwtje aggresief.'

In Ouwehands ging het gelukkig goed. Dat kwam ook omdat Van Ekeren en haar collega's mannetje Xing Ya eerder op zijn achterpoten lieten staan, want dat was handig voor het paren. 'In het wild lopen en klimmen panda's veel. Dat bootsen we na in het verblijf, maar we laten hem af en toe ook even staan om power in zijn achterpoten te krijgen.'

Zwanger of schijnzwanger?

Of de klus is geklaard, ook dat blijft spannend. Een urinetest kan uitwijzen dat vrouwtje Wu Wen zwanger is, maar bij panda's is volgens Van Ekeren ook regelmatig sprake van schijnzwangerschap. Een echte pandazwangerschap duurt gemiddeld vijf maanden, maar soms komt er na tweeënhalve maand ineens een pandababy tevoorschijn. En soms duurt het acht maanden.

De kans bestaat de Ouwehands pas vlak voor het werpen weet of de twee panda's samen echt zwanger zijn. Komt er een kleintje, dan blijft die voor zeker vier jaar in Rhenen. Uiteindelijk moet de nieuwe panda, net als beide ouders, terug naar China. Dat land leende Wu Wen en Xing Ya aan Ouwehands Dierenpark.