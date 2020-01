Bruidspaar op laarzen in de Waal haalt internationale tv in 1995

Op zaterdag 4 februari 1995 trouwen Elke de Jong en Martin Dral. 'Het was spannend of de bruiloft wel door kon gaan', blikt de toenmalige bruid terug.

'De maandag voor ik ging trouwen, hoorde ik op de radio dat Maas en Waal ontruimd werden', vertelt Martin Dral uit Nijmegen. 'De schrik sloeg om mijn hart. Ik zei tegen mijn baas, ik ga terug naar Nijmegen, ik heb een probleem.'

De plechtigheid en het feest is gepland in Slot Doddendael, ten noordoosten van Ewijk en Martin is bang dat het feest door het hoogwater niet door kan gaan. 'Ik heb een ambtenaar gevraagd, stel dat het niet door kan gaan, kunnen we dan in Nijmegen trouwen? Ik kreeg te horen dat we op grondgebied van Beuningen moesten trouwen. Dat kon dan alleen op de brug bij sluis, want daar ligt het wat hoger.'

Bruidsfotograaf: neem de laarzen maar mee

Op donderdag begint het water te zakken en dat zet vrijdag door. Het gevaar is geweken en de bruiloft van Elke en Martin kan doorgaan. Al is het voor veel bruiloftsgasten nog wel flink omrijden om Slot Doddendael te bereiken, vanwege de vele afgesloten wegen.

Met bruidsfotograaf Ron Moes gaan ze naar de Waalkade in Nijmegen om bruidsfoto's te maken. 'Hij zei voor de grap: neem de laarzen maar mee.'

'Het water stond tot aan de rand van mijn laarzen'

Elke: 'We wilden geen bruidsfoto's maken toen de situatie nog kritiek was en dijken op breken stonden. De zaterdag dat we trouwden was een dag van grote opluchting en de dag dat evacués weer naar hun huis mochten. 'Het water stond tot aan de rand van mijn laarzen. Je ziet ook mijn vader die er rondloopt en mijn bruidsboeket vasthoudt. Het zijn bijzondere trouwfoto's geworden.'

De filmbeelden zijn gemaakt door filmploegen die camera's bovenop het casino hadden staan, gericht op het water in de Waal. 'De Franse televisie heeft gevraagd of ze mochten filmen', herinnert Elke zich. 'Bij de beelden werd gezegd: het gaat weer beter in Nijmegen en omgeving. Er wordt weer getrouwd.'

