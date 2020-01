Evacués vinden bij terugkeer een tasje aan de deur

Het tasje aan de deur van de supermarkt, met daarin wat levensmiddelen. Dat is wat Corrie van Mourik uit Deil is bijgebleven van de evacuatie van het Rivierengebied in 1995. 'We voelden ons vluchtelingen.'

De baas van Corrie van Mourik haar man doet in die januarimaand in 1995 lacherig over de dreigende evacuatie vanwege het water dat maar blijft stijgen. 'Hij had gezegd: als het zover komt, dan kom je maar hier.'

'We voelden ons vluchtelingen'

En dat is wat Corrie met haar gezin en haar ouders doet. 'Die baas deed in zijn onderbroek de deur open. We hebben koffie gehad en een broodje en via hen kwamen we in een leegstaand huis in Leersum terecht. Kennissen hadden het huis aangekocht en moesten het nog verbouwen. In Leersum voelden we dat mensen naar ons keken. Wij waren de evacués. We voelden ons vluchtelingen', vertelt Corrie.

Op zaterdag krijgt Corrie te horen dat ze weer terug naar Deil mogen. 'Onderweg naar huis stonden er borden langs de weg, met welkom thuis. Het was aangrijpend. Ik vergeet het mijn leven nooit meer.'

'Drink maar een lekker kopje koffie'

'Pas toen we de oprit van ons huis opreden, dacht ik eraan hoe het heel anders had kunnen aflopen. Heel vreemd. Toen ik weg was, heb ik daar niet bij stilgestaan.' Aan de deur hangt een tasje van de plaatselijke supermarkt. 'Koffie, thee, peperkoek', dat soort dingen zaten erin, herinnert Corrie zich. Ze heeft het briefje dat in het tasje zat tot op de dag van vandaag bewaard:

