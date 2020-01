'Wij zijn geen criminelen', bewoners Groene Heuvels eisen excuses burgemeester Bruls

Bruls zei toen dat hij zich ergerde aan de oproep in Den Haag van politici om wat minder streng op te treden tegen permanente bewoning van vakantieparken. Hij noemde De Groene Heuvels toen als voorbeeld. Daar moeten bewoners binnenkort weg omdat de gemeente Beuningen geen permanente bewoning meer toestaat. En volgens Bruls komt criminaliteit daar veelvuldig voor.

'Hoe denk je dat het voor zo'n gemeente (Beuningen, red) overkomt - die echt de nek heeft uitgestoken - als bewoners op de stoep staan en zeggen: van de Tweede Kamer mogen wij blijven? Terwijl de gemeente samen met politie en justitie heel veel informatie heeft over wat daar niet deugt', aldus Bruls. 'Ik zeg niet dat alle permanente bewoners criminelen en ondermijners zijn.'

'Opportunistische geluiden'

Maar de geluiden dat het voor sommige bewoners zielig is, noemt hij opportunistisch. 'Dat spijt me. Als je criminaliteit en ondermijning wil aanpakken moet je een streep trekken. En je weet dat als jij je begeeft in een gebied waar dat niet deugt, dat je dan meedeelt in de 'feestvreugde'.'

De bewoners reageren in een brief aan Bruls. 'Dit soort uitlatingen passen precies in het beeld wat de Tweede Kamer het criminaliseren van permanente bewoners op vakantieparken wordt genoemd. U schetst een zeer negatief beeld over de permanente bewoners van de Groene Heuvels, maar slaat daarbij de plank aantoonbaar mis.'

Bewoners: leeg geveegd park geen oplossing

Ze stellen dat een leeg geveegd vakantiepark juist 'louche types' en criminelen aantrekt. Ook roepen ze Bruls op om de suggestie, dat er veel criminaliteit op De Groene Heuvels voorkomt, terug te nemen. 'Deze uitspraken gaan alle perken te buiten en zijn zeer beledigend.' De bewoners hebben nu in de brief Bruls opgeroepen excuses te maken.

Burgemeesters Bruls laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief nog niet heeft ontvangen en dat 'een reactie naar de stellers van de brief gaat en niet via de media.'