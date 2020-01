Personeel Solar Nederland in Duiven staakt tegen advies van baas in

Medewerkers van technische groothandel Solar Nederland in Duiven gaan dinsdag staken. Ook bij andere technische groothandels in Nederland wordt actie gevoerd. De medewerkers willen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden.

Het hoofdkantoor van Solar zit in Alkmaar. Volgens vakbond FNV werken er bij de vestiging in Duiven ongeveer 75 mensen. Een groot aantal is uitzendkracht. Van het vaste personeel doet ook niet iedereen mee aan de staking.

'Eigen glazen ingooien'

Volgens bestuurder Daniëlle Wiek van de FNV heeft iemand van het het lokale management de medewerkers dringend opgeroepen niet mee te doen aan de actie, omdat ze daarmee 'hun eigen glazen zouden ingooien'. Ook zou hij onder meer gezegd hebben dat het personeel er alleen maar slechter van wordt in plaats van beter. Het personeel voelt zich hierdoor geïntimideerd. De FNV vermoedt ook dat een deel van de mensen hierdoor niet durft te gaan staken.

In een reactie hierop zegt directeur Martijn Rengers van Solar dat iedereen in het bedrijf recht heeft om te staken en dat het bestuur dat ook wil uitdragen. De lokale manager heeft volgens Rengers gehandeld uit eigen initiatief en is daar inmiddels ook op aangesproken.

De stakingsactie in Duiven is dinsdagochtend buiten voor het pand van Solar. Het is nog niet bekend hoeveel mensen precies aan de actie meedoen.