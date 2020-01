'Moeilijk onderzoek' naar brandbom Syrisch gezin in Dodewaard

Een molotovcocktail, met een doek of een lont wordt de vloeistof in de fles aangestoken Foto: google pictures

Op maandagavond 13 januari gooiden onbekenden een brandbom tegen de gevel van een woning aan de Goudreinet. In het huis wonen een moeder en tienerzoon die vier jaar geleden vluchtten uit Syrië en nu statushouder zijn. De ouders zijn gescheiden en de vader woont in Tiel. Het gezin had nooit eerder te maken met discriminatie.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Wijkagent Gerrit Langerak zegt in het duister te tasten. 'Ik ben bang dat het een moeilijk oplosbare zaak wordt. Forensische opsporing onderzoekt de fles met brandstof, je kan je voorstellen dat die overal gekocht kan zijn en dat het moeilijk te achterhalen is.'

Omwonenden: waar is de begeleiding?

Ook al is er geen directe link met de brandbom, in de buurt met veel sociale huurwoningen gaat het samenwonen niet altijd soepel. 'Het zijn gehorige huizen, je hoort deuren slaan en er is 's nachts muziek. Het zijn kleine dingen die voor irritatie zorgen.' De omwonenden willen liever niet met naam en toenaam online omdat zij bang zijn voor 'racist uitgemaakt te worden.' Voor hen is het onduidelijk waar zij met vragen over het samenleven in de straat naartoe kunnen. Zij zouden graag zien dat de gemeente of vluchtelingenwerk begeleiding biedt in de wijk.

Marijke Thorman van vluchtelingenwerk Oost-Nederland laat weten dat de familie langer dan 18 maanden in de gemeente woont. In de eerste anderhalf jaar hebben zij het gezin begeleid om hun plekje in de wijk te vinden. Nu moet een sociaal wijkteam of de gemeente ervoor zorgen dat er orde is in de wijk en er bij overlast wordt ingegrepen.

De wijkagent geeft aan dat hij bij problemen in de wijk graag een melding ontvangt. In twee jaar tijd zegt hij twee meldingen gehad te hebben.

Dodewaard staat bekend als een dorp waar de meningen verdeeld zijn over de opvang van vluchtelingen. In oktober 2015 organiseerde de gemeente een informatieavond over de crisisopvang voor vluchtelingen in de sporthal. Volgens wijkagent Gerrit Langerak zorgde de bijeenkomst er destijds voor dat inwoners de komst van vluchtelingen accepteerden.

'Geen vreemdelingenhaat'

Burgemeester van Neder-Betuwe Jan Kottelenberg wil niet ingaan op de kwestie en verwijst naar de politie. Op de vraag of er signalen van vreemdelingenhaat in Dodewaard, komt wel een antwoord: 'Er is geen enkele aanleiding om nu te denken dat dit vreemdelingenhaat betreft in zijn algemeenheid.'