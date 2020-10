Hakers en materialen gezocht om troostdekentjes en knuffels te maken

Wij haken belangeloos dekentjes voor chronisch of levensbedreigend zieke kinderen of kinderen die op een andere manier niet vol van hun jeugd kunnen genieten. Veel van deze kinderen komen al vroeg in aanraking met het ziekenhuis. Ook broertjes en zusjes van deze kinderen komen we wat troost brengen, zij kunnen een knuffel of een zorgenvriendje aanvragen.

We hebben al heel veel kinderen en ouders steun en troost kunnen geven. Dat is erg fijn om te horen, want dat maakt het haken extra mooi. Maar we kunnen het niet alleen! We zoeken mensen die helpen met haken ( of breien, dat kan gewoon vanuit huis. Ook zoeken we mensen die materialen over hebben zoals verschillende soorten garen.

De dekentjes worden gehaakt van een acryl of katoen garen. Eisen aan de wol zijn dat deze in de wasmachine kan, niet pluist en niet kriebelt. Geschikte wol is bijvoorbeeld: Saskia garen van de Wibra of Royal van Zeeman.

De kleurcombinatie bepaal je zelf,gezellige kleurtjes vinden kinderen altijd leuk. Daarnaast kan je ook denken aan dekentjes met een thema zoals Disney.

Dus leef je uit en maak het zoals je zelf leuk vindt.

Voor de broertjes en zusjes zijn we opzoek naar zorgenvriendjes of knuffels. Een zorgenvriendje is een knuffel met een mondje of een vakje. Een kind kan zijn zorgen opschrijven/tekenen en in het mondje stoppen. Hij eet de zorgen dus op. Een ouder kan deze later uit de knuffel halen zodat hij/zij weet wat er speelt.

Ook zorgenvriendjes mogen alle kleuren zijn, daarnaast ben je vrij in het varieren met kleding/oren/armen/benen. Er zijn verschillende patronen beschikbaar, kijk daarvoor even op de Facebook pagina

Op de Facebookpagina blijft u op de hoogte van alle haakpatronen en informatie over Het Troostdekentje en waar u het dekentje naartoe op kan sturen.

U kunt dus zo aan de slag! Heeft u nog vragen of wilt u wol doneren, laat dan hieronder uw reactie achter!

De Maten:

Babydekentjes zijn 60×90 cm ( ongeveer 5 bollen )

Tussendekens zijn 80×120 cm (ongeveer 8 bollen)

Grote kinderdekens zijn 90/100 x minimaal 140. (ongeveer 11 bollen)

- Hartjes haken:

- Haakpatroon zorgenvriendje

hoofd en lijf haak 2 lossen:

1. haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten

2. haak in elke vasten 2 vasten (12)

3. haak in elke 2de vasten 2 vasten (18)

4. haak in elke 3de vasten 2 vasten (24)

5. haak in elke 4de vasten 2 vasten (30)

6. haak 30 vasten

7. haak in elke 5de vasten 2 vasten (36)

8. haak in elke 6de vasten 2 vasten (42)

9. haak 42 vasten

10. haak in elke 7de vasten 2 vasten (48)

11. haak in elke 8ste vasten 2 vasten (54)

12. haak 54 vasten

13. haak in elke 9de vasten 2 vasten (60)

14-23. vasten haken

24. haak 17 vasten en dan

26. lossen .sla 26 vasten over van vorige toer en haak dan weer 17 vasten.

25-27. vasten haken wissel van kleur.

28-31. vasten haken wissel van kleur.

32-35. vasten haken wissel van kleur

36-39. vasten haken. wissel van kleur

40-43. vasten haken wissel van kleur

44-47. vasten haken wissel van kleur

48-51. vasten haken wissel van kleur

52-55. vasten haken afhechten je werk dicht haken en opvullen via de mond. binnenkant mond haak een ketting van 26+1 lossen begin in de 2de lossen vanaf de naald vasten te haken tot einde ketting.in de laatste lossen haak je 3 vasten je gaat nu verder aan de andere kant van de ketting haken haak tot het einde van de ketting,en in de laatste haak je 2 vasten. blijf nu in elke vasten een vasten haken tot dat je de gewenste diepte voor de mond hebt hecht af naai de rits van 15 cm lang tussen de binnen en buitenkant van de mond vast met de hand ogen 2x zwart haak 2 lossen haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten haak in elke vasten 2 vasten(12) wissel van kleur(wit) haak in elke 2de vasten 2 vasten (18) haak in elke 3de vasten 2 vasten (24) hecht af benen 2x haak 2 lossen haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten haak in elke vasten 2 vasten (12) haak in elke 2de vasten 2 vasten (18) haak in elke 3de vasten 2 vasten (24) haak 8 toeren van 24 vasten vul op en haak dicht armen 2x haak 2 lossen haak in de 2de lossen van de naald 6 vasten haak in elke vasten 2 vasten(12) haak in elke 2de vasten 2 vasten (18) haak 7 toeren 18 vasten vul op en haak dicht oren 2 x 2 lossen haken haak in de 2de lossen van de naald 4 vasten en 1 lossen keer het werk en haak in elke vasten 2 vasten (8) haak 1 lossen en keer het werk haak in elke 2 de vasten 2 vasten (12) haak 1 lossen en keer het werk om haak in elke 3de vasten 2 vasten (16) haak 1 lossen en keer het werk. wissel van kleur haak 16 vasten en 1 lossen keer het werk en haak nog eens 16 vasten hecht af nu kun je alle lossen onderdelen aan elkaar maken