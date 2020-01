'Je hebt niets te verliezen, als je levenslang hebt zoals Omar L.'

De tot levenslang veroordeelde Omar L. is overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, nadat zondag vier mannen een poging deden om binnen te komen bij de gevangenis in Zutphen. Waarschijnlijk probeerden ze L. te bevrijden, maar de poging mislukte. Wie was Omar L., in welk netwerk verkeerde hij en hoe kwam hij in Zutphen terecht? Een interview met Marijn Schrijver, auteur van het boek 'Mocro Maffia'.

Marijn, wie is Omar L.?

'Omar is een jongen uit Amsterdam. Ik zeg jongen, want hij is twintiger, nog geen dertig. Hij is tot levenslang veroordeeld afgelopen jaar, omdat hij opdrachtgever zou zijn geweest voor meerdere moorden en meerdere pogingen tot moord.'

Wie stonden er op zijn lijstje?

'Hij is het broertje van Youssef L., dat is één van de slachtoffers van een liquidatie in Amsterdam in 2012. Hij zat daar in een Range Rover die werd doorzeefd. Hij lijkt erop dat Omar uit was op wraak op iedereen die betrokken was bij die moord op zijn broer.'

In wat voor soort kringen speelt zich dit allemaal af?

'Enerzijds is het heel zwaar geweld en is het een wereld waar miljoenen in omgaat, vanwege de enorm lucratieve cocaïnehandel. Aan de andere kant lijkt het soms ook wel alsof ze denken dat ze in een film zitten. Of dat ze in een game spelen. Dezelfde groep zit ook achter een poging om een helikopter te kapen, een paar jaar geleden, om zo iemand uit de gevangenis te bevrijden. Dat zijn scenario's die je op tv ziet en in videogames. Maar het is nogal bijzonder om het ook in het echt uit te proberen.'

Je hebt als schrijver misschien ook geprobeerd in het hoofd van zo iemand te kruipen. Wat kom je dan tegen?

'Omar L. is wel een van de intelligentere jongens, voor zover ik het kan zien. Hij is veroordeeld tot levenslang en in Nederland is dat ook echt levenslang. Dus eigenlijk word je dan levend begraven. Hij is nu 28 of 29 jaar en moet tot zijn dood in de gevangenis zitten. Over tien of twintig jaar heeft hij misschien spijt van wat hij heeft gedaan, maar toch geen uitzicht op een vrijlating. Ik kan me voorstellen dat je dan niets te verliezen hebt en elke poging aangrijpt vrij te komen.'

Is het niet vreemd dat hij in Zutphen zat, terwijl er beter beveiligde gevangenissen zijn?

'Voor de EBI in Vught, die hele zware gevangenis, moet je echt een heel zware jongen zijn. Helaas zijn veel mensen in Nederland veroordeeld voor een aantal moorden en is het dringen in Vught. Dus als er eentje bijkomt, moet iemand anders eruit. Je hebt daar Ridouan Taghi en Willem Holleeder en er zitten ook terroristen. Dan moet er dus eentje naar een minder zwaar regime. Volgens mij is het een logistiek probleem bij de gevangenissen, van wie moet waar? Je wil ook niet dat rivaliserende bendes bij elkaar in de gevangenis komen. Want dan haal je de conflicten van buiten naar binnen.'

Wat weet je van die vier mannen die zijn betrokken bij de ontsnappingspoging?

'Het laatste nieuws is dat het Fransen zijn, dat verbaast me op zich niet. Bij die poging met die helikopter zat ook een Fransman en dat was toen een familielid van één van de Nederlandse verdachten. Er zijn netwerken, door die cocaïnehandel en die migratieachtergrond, door heel Europa. Ik denk ook dat het in Nederland moeilijker is jongens te vinden, omdat ze weten dat het zo vaak misgaat. Dat zou het ook kunnen verklaren.'

Hoe heb je zelf het afgelopen weekend beleefd?

'Ik kreeg vrij snel een tip. Enerzijds denk je dan: zouden ze het echt weer proberen? Maar aan de andere kant, als je levenslang hebt gekregen, waarom zou je dat niet doen? Ik weet natuurlijk niet in hoeverre Omar er bij betrokken is, maar het verbaast me niet dat dit soort dingen gebeuren.'

Zie ook: