Moeder steelt vleeswaren uit supermarkt in bijzijn van kind, hoe dan?

Wijkagent Frank Bouwmeester maakt de tongen los met een verhaal over winkeldiefstal. Die werd zondag gepleegd door een vrouw die een jong kind bij zich had. 'Vaak is dat het moment dat je jeugd niet meer kan wijzen op de dingen die ze verkeerd doen. Je doet het immers zelf ook. Kopiëren, dat is wat ze doen', schrijft de wijkagent in Arnhem-Noord op Instagram.

De vrouw stal vleeswaren in een supermarkt in de Arnhemse wijk Geitenkamp. 'Een moeder die in het bijzijn van haar kindje bedenkt voor 10 euro iets te stelen bij de supermarkt. Hoe dan? Dat is het eerste wat ik denk. Is dat het voorbeeld dat we willen geven aan de kinderen?', vraagt de politieman zich af.

Volgens Bouwmeester ging het om een moeder met een kindje 'net te jong om het (de diefstal, red.) te onthouden'. 'Echter, maak ik me er niet minder zorgen om. Wij maken in deze gevallen een zorgmelding op die richting 'veilig thuis' gaat. Zij gaan de situatie beter bekijken en inschatten of er hulp nodig is in dit gezin.'

Zie ook: Wat is 'veilig thuis'

Het juiste voorbeeld geven, dat is wat we doen Wijkagent Frank Bouwmeester

Agenten moeten dit doen, gaat hij verder. 'We kunnen niet anders en de politie wil ook niet anders. Het juiste voorbeeld geven, dat is wat we doen en dat is ook wat we van jullie verwachten.' De vrouw zit nog vast, zegt Bouwmeester. Hij gaat ervan uit dat de verdachte een boete of taakstraf krijgt.

Bouwmeester stelt de retorische vraag: 'Geef je zelf altijd het juiste voorbeeld? Nee, waarschijnlijk niet. Vaak is dat het moment dat je jeugd niet meer kan wijzen op de dingen die ze verkeerd doen. Je doet het immers zelf ook. Kopiëren, dat is wat ze doen. Volkomen logisch, want dat is hun referentiekader.'

'Misschien had ze niks te eten voor haar kind'

Hij krijgt bijval onder zijn post op Instagram, maar dat niet alleen. Een winkelbeveiliger reageert: 'Te vaak meegemaakt. Spullen onder de baby leggen in de hoop dat we het niet wisten en dan daarna in een slachtofferrol vallen. Of kleren bij je 3-jarige kind aantrekken en kaartjes er aftrekken en naar buiten willen lopen.'

'Je hebt gelijk', zegt een ander. 'Stelen is niet goed. Maar ze stal vleeswaren. Misschien had ze niks te eten voor haar kind, is daar überhaupt wel naar gevraagd? Weet je hoeveel mensen er in stille armoede leven? Geef haar een boete en kijk verder naar wat misschien nog wel meer speelt.'

De vrouw kon de vleeswaren betalen, laat Bouwmeester weten.