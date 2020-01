Leeroy Owusu gaat transfer maken naar eredivisieclub

De 23-jarige Owusu is opnieuw bezig aan een sterk seizoen. Hij scoorde twee maal en leverde in 22 wedstrijden tot nu toe vijf assists. Net als vorig jaar haalt de rechtsback bijna iedere wedstrijd een constant niveau. Prestaties die uiteraard niet onopgemerkt blijven.

Willem II

'Er is concrete belangstelling', beaamt Owusu dan ook. 'Van een eredivisieclub inderdaad.' De verdediger wil niet vertellen om welke club het gaat. Vorig seizoen was Willem II concreet in de markt voor Noord-Hollander. De Tilburgers waren bereid een half miljoen te betalen, maar De Graafschap liet hem toen niet gaan.

Owusu heeft een contract tot de zomer van 2020, maar De Graafschap heeft een éénzijdige optie. 'De kans is vrij groot dat wij die gaan lichten. Dat gaan we ergens in maart bekijken', legt technisch manager Peter Hofstede uit. 'Dat er interesse is, snap ik heel goed. Leeroy is één van onze betere spelers.'

Optie in contract

Waar Hofstede nog schermt met het verlengen van het contract via de afgesproken optie, gaat Owusu er al vanuit dat hij komende zomer De Graafschap verlaat. 'De kans is vrij groot dat ik vertrek', zegt de door Ajax opgeleide Owusu.

De deadline van de transferwindow eindigt op 31 januari. De back zou De Graafschap dus zelfs de komende dagen nog kunnen verlaten. Die kans is echter uiterst klein. 'Voor mij is dat niet ideaal, we zijn aan iets moois bezig.'

'Hele mooie club'

'We staan slechts twee punten van Cambuur. Hierna heb ik ook nog een jaar dus ze kunnen aan het eind van dit seizoen nog steeds iets aan mij verdienen. Om tussendoor weg te gaan, moet het wel een hele mooie club zijn.' Hofstede: 'Op dit moment is er niets concreet. In de zomer zullen we samen verder kijken.'