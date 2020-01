Gemeente Beuningen sluit drugspand

De gemeente Beuningen heeft een drugspand in Ewijk gesloten. Het pand aan de Hortus gaat voor zes maanden dicht. De politie heeft de woning eind vorig jaar doorzocht en vond een hennepkwekerij die direct ontmanteld is.

Deze vondst vormt een aantasting van de veiligheid en leefbaarheid in onze woonwijken, zo laat de gemeente Beuningen weten.

Burgemeester Daphne Bergman zegt: 'We willen bereiken dat het pand niet langer als drugspand bekendstaat of als drugspand wordt gebruikt. Zo’n drugspand is gevaarlijk, denk aan bijvoorbeeld brandgevaar. Ik hoop dat onze inwoners het melden als ze vermoeden dat een pand wordt gebruikt als hennepkwekerij of voor de productie van andere drugs.'

Nu pas dicht

De drugs werden in november vorig jaar gevonden bij een inval in de woning. Tussen de inval en de sluiting van een woning zit soms een langere periode, zo zegt een woordvoerder van de gemeente Beuningen. 'Dat komt omdat de in beslag genomen drugs getest moeten worden door het Nederlands Forensisch Instituut. Daarnaast kan de eigenaar/gebruiker van een pand nog in bezwaar en beroep gaan tegen de sluiting.'