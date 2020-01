Schoenenontwerper uit Brabant maakt speciale Zwarte Cross-sneaker

Het - voorlopige - antwoord zal de grootste Zwarte Cross-fans teleurstellen: het gaat om een uniek paar. Er is dus geen tweede van te vinden, of te koop.

De maker is Gerton Kops, een schoenenontwerper uit het Brabantse Schaik. Gerton is zelf enorm Zwarte Cross-fan, vertelt zijn vrouw Willianne Manders. 'Hij doet ook altijd mee aan het zijspancrossen, en zijn zoon nu ook. Hij speelde al langere tijd met het idee om Zwarte Cross-schoenen te maken, maar een sneakermodel is niet iets wat vast in ons assortiment zit. Het is dus echt een probeersel, maar hij is wel erg trots op het exemplaar.'

Merchandise

Op de vraag of er nog meer schoenen door hem gemaakt gaan worden, kan de familie nog geen antwoord geven. 'We zien dat er al 1100 mensen op de Facebookpagina van de Zwarte Cross hebben gereageerd dat ze zo'n paar ook wel willen hebben. Dat hadden we niet helemaal verwacht, maar we denken dat het wel een goed idee is om even met de Feestfabriek, de organisatie achter de Zwarte Cross, te gaan praten.'

De Feestfabriek geeft zelf aan nog geen directe plannen te hebben. Maar wat niet is, kan nog komen. Wordt vervolgd.

Foto: kopsschoenen.nl