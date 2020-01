Meisje (6) buiten levensgevaar na explosie in Terborg

Het 6-jarige meisje dat zondag zwaargewond raakte bij een explosie in een woning boven een winkel in Terborg, is buiten levensgevaar. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis. Dat melden mensen uit de omgeving van de getroffen familie.

Het gaat om een Grieks gezin, dat boven een cadeauwinkel in het centrum van het stadje woont. De ouders van het meisje raakten ook gewond, maar werden zondag ter plekke behandeld en hoefden niet voor hun verwondingen naar het ziekenhuis.

De explosie werd veroorzaakt door een defecte kachel. De exacte toedracht wordt nog onderzoek, meldt een woordvoerder van de politie.

Buurtbewoner belt 112

Buurtbewoner Hans Graat liep zondagochtend samen met zijn vrouw door de Hoofdstraat, toen hij 'een enorme knal' hoorde. 'Er viel een grote biels door het raam naar buiten. En een hoop puin, glas, noem maar op. Er vielen stenen op een auto die beneden geparkeerd stond', beschrijft hij.

De vader van het gezin riep volgens hem vanuit het raam, in het Engels, dat er een ambulance moest komen. Graat belde 112 en begeleidde de hulpdiensten naar de woning.

Als we waren doorgelopen, hadden we het niet kunnen navertellen Hans Graat

Zelf had hij geluk dat hij niet werd getroffen. 'Mijn vrouw wilde bij de cadeauwinkel onder de woning kijken. Die heeft net een verbouwing gehad, dus ze wilde even zien wat er vernieuwd was.'

Het stel werd echter opgehouden door een vrouw die haar kind in de auto zetten. 'Dus we stopten daar even. Wanneer we doorgelopen waren, hadden we op het moment van de explosie midden op straat gestaan. Wat er dan gebeurd was, kun je niet navertellen.'

Hekken voor het pand

Een dag na de explosie is alle rommel op straat opgeruimd. Er staan nog hekken voor het pand, maar de winkel is gewoon bereikbaar.