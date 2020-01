Lezing over Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog en verzetsstrijder

Datum: dinsdag 21 april

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Los Hoes, Rekkenseweg 40 te Rekken, naast de katholieke kerk van de H. H. Martelaren van Gorcum

Informatie:

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande Duitse theoloog en verzetsstrijder, die tot op vandaag velen fascineert en inspireert. In zijn leven gaan leven & denken, biografie & theologie hand in hand. Wegens het naar Zwitserland smokkelen van Joden werd hij op 5 april 1943 in de Tegelgevangenis in Berlijn gevangen gezet. Vanuit deze gevangenis schreef hij brieven en gedichten aan zijn vriend Eberhard Bethge, die deze geschriften na de oorlog heeft uitgegeven onder de titel Verzet en overgave. Wegens zijn deelname aan het verzet tegen Hitler is Bonhoeffer op bevel van Hitler op 9 april 1945 in concentratiekamp Flossenburg, samen met admiraal Canaris en generaal Oster, vermoord. De lijken werden verbrand.

Zijn motto voor de toekomst van de kerk was: bidden, gerechtigheid doen onder de mensen en wachten op Gods uur!

De avond wordt geleid door dhr. Henk Janssen ofm. Na een korte levensschets, zal hij teksten en gedichten uit Verzet en overgave behandelen. Hierover kunnen wij dan met elkaar in gesprek gaan.

Henk Janssen laat zich zich sinds 1964 inspireren door de Schrift en door het leven en de geschriften van Dietrich Bonhoeffer. Hij is bestuurslid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, leider van het Jonas-Leerhuis Arnhem, emeritus-deken, rector van de Clarissen in Megen en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging. Hij leeft in de franciscaanse Jonas-kommuniteit te Arnhem.