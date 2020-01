GLD doc - Het kwam met het water

Het was de grootste evacuatie in Nederland na de oorlog. Met de documentaire Het kwam met het water staat Omroep Gelderland stil bij het hoogwater van 1995. Een documentaire waar je de onzekerheid en hectiek van die tijd ziet, maar waarin vooral het gemeenschapsgevoel wat zich voordeed in deze periode centraal staat. Documentairemaker Joris Hendrix dook samen met enkele betrokkenen in oude fotoalbums, plakboeken en videobanden op zoek naar verhalen die raken.

De documentaire vertelt drie persoonlijke verhalen van Gelderlanders die te maken kregen met het hoogwater. Zo krijgt Nelly de Bruijn niet alleen een gezonde zoon op 31 januari 1995, maar ook het bericht dat ze weg moet uit haar huis. De waterstand van de Waal wordt de dijken in Herwijnen in '95 namelijk te hoog. Ze vertelt echter dat van haar 5 kinderen, dit haar mooiste kraamtijd is geweest. Een tijd die ze niet had willen missen.

Loesjean van Krieken uit Heerewaarden associeert het hoogwater in haar dorp in het bijzonder met gezelligheid. Het dorp, midden in het polderland en precies tussen de machtige Waal en Maas in, hoeft niet te evacueren. Heerewaarden telt in de hoogwaterweek zelfs twee keer het normale inwoneraantal, vanwege al de evacués in het dorp. Hieronder zijn veel oude bekenden die naar omringende dorpen waren verhuisd en de veiligheid die Heerewaarden ze biedt komen opzoeken.

Boer Erik Wijers, nog altijd woonachtig in de uiterwaarden van Arnhem, besluit dat zijn melkkoeien wel een paar dagen met de poten in het water kunnen staan. Onwennig liepen ze die dagen door het water naar de stal om gemolken te worden. In de kleine maar hechte gemeenschap van 't Heuveltje in Meinerswijk helpt men elkaar de week door.

Aan de hand van nooit eerder uitgezonden beelden schijnt de film licht op deze bijzondere gebeurtenissen van het hoogwater van 1995. We kijken mee door oude fotoalbums en plakboeken en gaan terug naar belangrijke plekken uit 1995. De rivieren geven en nemen.