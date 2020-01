Gat in het dak na inbraak, vishandel staat voor raadsel

De inbrekers kwamen binnen door het zagen van een gat in het dak. Daarna zaagden ze ook een gat in een verdiepingsvloer.

Het bedrijf heeft geen idee wat de inbrekers zochten, er wordt niets vermist. Dat zegt een woordvoerster van de vishandel. 'Het is een puinhoop in de hal waar onze wagens staan', zegt ze.

In een kantoor is een kluis opengemaakt met daarin autosleutels, maar die zijn niet weg. 'Die kluis is naar een koelcel gesleept', zegt de woordvoerster. 'Dat ding weegt negentig kilo en moet je met twee, drie man tillen.'

Geen actie na alarm

Bij het personeel heerst het vermoeden dat de inbrekers 'bekenden' waren. De woordvoerster: 'Ze wisten, denken wij, precies waar ze een gat in het dak moesten zagen.' Er ging in de nacht van zaterdag op zondag alarm af, maar het bedrijf werd niet gewaarschuwd, laat ze weten.

'Gelukkig is er in de winkel en in de fileerderij niets gebeurd. We willen namelijk morgen weer open met de zaak. Gelukkig zijn we op maandag altijd dicht. We zijn nu op zoek naar een dakdekker om de schade te herstellen.'

De politie heeft de zaak in onderzoek. De brandweer hielp daarbij met een hoogwerker.

Onder het personeel heerst ongeloof over het gebeurde, al reageerde de bedrijfsleider volgens de woordvoerster gevat: 'Voortaan kunnen ze beter door de voordeur komen om een visje te halen.'