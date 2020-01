De veteraan van het bajonet, Nelson Bryant overleden

Veteraan Nelson Bryant is zaterdag 11 januari op 96-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn weduwe weten. Bryant werd bekend nadat André Duijghuisen uit Groesbeek hem in 1994 een bajonet met zijn naam er in gekrast overhandigde. Het wapen kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezit van de Amerikaanse militair.

De bajonet wordt na gevechten in de regio Groesbeek mogelijk gevonden door een Duitse militair die dan in het huis van de familie Duijghuisen is ingekwartierd. Het steekwapen wordt door de vader van André bewaard totdat zijn zoon de inscriptie Bryant in de schede ziet en op zoek gaat naar de oorspronkelijke gebruiker. Na een lange zoektocht weet hij André Bryant te traceren.

Para Bryant denkt God te ontmoeten

Bryant diende tijdens de oorlog bij de 82ste Airborne Divisie. Na militaire training komt hij bij het 508ste regiment en wordt hij als parachutist ingezet bij de landing in Normandië, op D-Day. Tijdens een patrouille raakt hij zwaargewond door machinegeweervuur en als hij per ongeluk een dubbele dosis morfine toegediend krijgt ziet hij een verpleger aan voor heel iemand anders: 'I thought it’s f***ing God, I must be in heaven'.

Ook bij de gevechten rond Groesbeek raakt de Amerikaan gewond, maar weet hij zich uit een benarde situatie te redden. Hij doorstaat de oorlog verder goed.

De bajonet van Nelson Bryant - foto André Duijghuisen

Van soldaat naar outdoor-journalist

Sinds de jaren dertig tot aan zijn dood woonde Bryant op het eiland Martha's Vineyard (Massachusetts), dat ten oosten van New York ligt. Hij was al jong een fervente jager en visser en ging na de oorlog als journalist werken met als specialiteit 'outdoor life'. Hij schreef jarenlang gewaardeerde columns voor The New York Times en maakte veel natuurreizen.

Zie ook: