Tóch lange file door werkzaamheden aan IJsselbruggen, hoe zit dat?

De IJsselbruggen van de A12 bij knooppunt Velperbroek worden tot 2022, als Rijkswaterstaat gaat renoveren, ontzien. Dat betekent dat de snelheid omlaag gaat naar 90 kilometer per uur, het verkeer over minder banen wordt geleid en rijstroken worden afgesloten.

Zie ook: Renovatie IJsselbruggen hard nodig, voorlopig tijdelijke maatregelen

Sinds zondag zijn er voor de bruggen in de richting van Utrecht nog drie rijstroken beschikbaar. Op dat punt is het altijd al heel druk tijdens de spits, maar Rijkswaterstaat verwachtte dat het niet erger zou worden omdat de snelheid omlaag is geschroefd en het verkeer dichter op elkaar rijdt. 'Dan hebben we een betere doorstroming', aldus omgevingsmanager Marijn Rutte. 'Dus we hopen dat het effect van de smalle verschoven rijstroken dat gaat opheffen.'

Veel vertraging

Maar maandagochtend stond het verkeer al in alle vroegte helemaal vast. Tot aan het eind van de ochtendspits moesten weggebruikers rekening houden met vertraging, oplopend tot een uur.

Rijkswaterstaat trekt daar vooralsnog geen conclusies uit, meldt een woordvoerder. 'Mede door de mist en gladheid was het sowieso een zware ochtendspits. We willen het ook even onder normale omstandigheden aankijken.'

Bovendien moet het verkeer wennen aan de nieuwe situatie, denkt hij. 'Je ziet vaker dat er bij de start van de werkzaamheden sprake is van beperkte hinder. Dat duurt dan één of twee weken', aldus de zegsman.

Zie ook: Fikse files op A12 door groot ongeluk en werkzaamheden