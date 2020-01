In de rij voor gratis frites: 70 jaar Haphoek

Veel Arnhemmers stonden zondag in de rij voor gratis frites bij de Haphoek. De friteszaak in het hart van Arnhem is sinds een jaar of vijf eigenaar van Rolls Ratelband, die de zaak overnam van zijn vader Emile. Het 70-jarig jubileum had eigenlijk in 2019 moeten worden gevierd, maar geen Arnhemmer die bezwaar had om pas vandaag gratis frites te eten.

Emile Ratelband opende de Haphoek op deze locatie in Arnhem in 1978. Frans Ratelband, vader van Emile en opa van Rolls, startte in 1949 met een lunchroom in de Nieuwstraat.

De Haphoek in Arnhem stond in 2012 nog te koop. Eigenaar en positiviteitsgoeroe Emile Ratelband wilde toen af van zijn laatste snackbar met automatiek. In de hoogtijdagen beheerde Ratelband dertig Haphoeken, uitgezonderd die in Arnhem verkocht hij ze allemaal.