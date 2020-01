Achterhoek wil raken met smaken

'Telers in de Achterhoek produceren de mooiste en bijzondere producten en daar moet meer aandacht voor komen.' Dat zegt fooddesigner Katja Gruijters. Ze deed onderzoek naar streekproducten in de Achterhoek. Om meer mensen met de Achterhoekse producten in aanraking te laten komen is er een Achterhoekse smaaktour langs allemaal producten.

De tussenstop vandaag is in Toldijk bij boerderij De Kruisbrink. Alles staat in het teken van de boerenkool. En dat begint met het hakken van de verse groente. 'De vorst is er vannacht overheen geweest, dus dit is top', zegt Dick Garretsen, eigenaar van de boerderij.

Allemaal boerenkool hakken

Met twee grote messen loopt hij door het veld. De deelnemers die vandaag deelnemen aan de workshop lopen achter hem aan. Eén voor heen mogen ze een kool hakken. Sommigen slaan voorzichtig, maar al snel blijkt dat er iets meer kracht voor nodig is. 'Je moet in één keer hard slaan', zegt Garretsen.

Als iedere deelnemer de boerenkool van het land gekregen heeft krijgen ze binnen uitleg over wat je er mee kunt doen. Want ja, je kunt er gewoon een ouderwets stamppotje van maken, maar je kan er veel meer mee. 'En dat is wat we de mensen willen laten zien', zegt Gruijters. 'We willen laten zien waar onze producten vandaan komen en wat je er mee kunt doen.'

Je kunt zoveel meer met boerenkool

De deelnemers leren vandaag alles over het fermenteren van boerenkool. 'Ik heb hier een potje met allemaal ingrediënten', legt een mevrouw uit. 'Boerenkool, appel, uit. Ik druk nu alle lucht eruit. En er zit zout bij in.' Uiteindelijk moet het een salade worden.

'We hebben in de Achterhoek zoveel mooie en bijzondere producten en dat moeten mensen weten,' legt Gruijters uit. 'We hopend dat er veel meer mensen naar dit gebied komen voor ons eten. Want ja je hebt de Food Valley in Ede-Wageningen, maar dat is op onderzoeksniveau. Hier doen de boeren het allemaal zelf.'

De smaaktour gaat langs alle gemeenten in de Achterhoek. De volgende stop in de tour is in maart in Winterswijk.