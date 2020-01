Meisje zwaargewond bij hevige explosie in bovenwoning gezin in Terborg

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De winkelstraat is afgezet met lint. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Op straat liggen glasscherven en puin.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de ontploffing in de woonkamer mogelijk veroorzaakt door een defect in een kachel.

Grote knal

Hoewel de explosie hevig was, is het pand veilig te betreden. Er heeft ook geen brand gewoed. 'Het lijkt erop dat er alleen een grote knal is geweest', aldus de brandweerwoordvoerder.

Een zwaargewonde

Bij de explosie raakte een jong meisje zwaargewond. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee personen raakten lichtgewond. Zij konden ter plekke worden behandeld. Of het om de ouders van het meisje gaat, is niet bekend.

Behalve de politie, brandweer en ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse.

