Sturing moet oppassen voor eigen valkuil bij Vitesse

Edward Sturing was zaterdagavond zeer tevreden met de overwinning van Vitesse, maar ergens stond de trainer ook nog enigszins teleurgesteld te kijken. Hij zag zijn ploeg soms vervallen in oude eigenschappen die de coach niet graag ziet, zo vertelde hij na afloop van Fortuna Sittard-Vitesse (1-3).

De Eerbeekse trainer kon in ieder geval weer een wedstrijd toevoegen aan zijn ongeslagen status in eerste wedstrijden bij een interim-periode. 'Het is al de vijfde keer dat ik het overneem en al de vijfde keer dat we geen nederlaag lijden in de eerste wedstrijd, dat is lekker.'

Oussama Tannane noemt de winst een heerlijke start van 2020. 'Dit geeft vertrouwen aan het team'. En hij was daar zelf ook verantwoordelijk voor, want hij maakte de 0-1 uit een vrije trap, waar keeper Koselev nog een grote fout bij maakte. 'Het was een gelukkige ja, maar we trainen er wel op. Of hij hem kon hebben? Ik ben geen keeper hè? Maar gelukkige goals tellen ook.'

Na de treffer van Tannane ging Vitesse ook een stuk beter voetballen. 'Dat vond ik ook, daarna ging het druk zetten een stuk beter en voetbalden we naar voren.'

'Het was wisselend'

Toch vond Edward Sturing zijn ploeg niet zo heel goed voetballen. 'Het was wisselend. Bij vlagen goed, bij vlagen minder. Het is niet perfect en dat zal nog wel even duren, maar deze overwinningen helpen wel in dat proces. Zo zie je dat we het tot de 0-1 moeilijk hebben en dan redt Remko Pasveer ons. Daarna spelen we met vlagen goed, maar in de laatste 25 minuten zakken we weer heel veel in en zetten we geen druk, dan zie je dat er weer dingen insluipen die ik eigenlijk niet wil zien. Dat zal nog wel vaker gebeuren, daar blijven we op trainen.'

Valkuil

Dat Sturing het nog zo kritisch bekijkt is volgens hem perfectionisme, maar ook een hele slechte eigenschap. 'Ik heb echt weinig geduld en dat moet je als trainer wel hebben. Ik word daar ook vaak op gewezen. Ik weet dat het tijd kost om je team op een bepaalde manier te laten spelen, maar ik heb nooit tijd. Het scheelt wel dat we nu punten halen. Want ik kan wel een mooi verhaal hebben, maar als je geen punten pakt dan heb je een probleem.'

'Bekerwedstrijd heel belangrijk'

Woensdag volgt weer een uitwedstrijd, dan mogen de Arnhemmers naar Heracles in de beker. 'Dat is een heel belangrijk potje, zeker omdat we een ronde verder een fantastische wedstrijd tegen Ajax kunnen hebben. Dus ik wil heel graag een ronde door', sluit Sturing af.