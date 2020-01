Vitesse begint tweede seizoenshelft uitstekend in Sittard

De wedstrijd in Limburg was de eerste onder leiding van Sturing, die kort voor de jaarwisseling het roer in handen kreeg bij Vitesse. Hij loste Joseph Oosting af, onder wiens leiding Vitesse in december zeven punten pakte in drie duels. Sturing, die al meermaals op interim-basis voor de groep stond bij Vitesse, maakt het seizoen af in Arnhem en begon zaterdag direct met een positief resultaat.

Vanaf de kant zag hij hoe zijn ploeg met een comfortabele en verdiende voorsprong de rust inging. Na zes minuten probeerde Riechedly Bazoer het met een schot, maar doelman Aleksei Koselev pakte zijn inzet. Daarna nam Fortuna het initiatief over. Via Mark Diemers werd de ploeg een paar maal gevaarlijk, maar zonder Vitesse aan het wankelen te brengen.

Tannane scoort

Een vrije trap van Oussama Tannane brak de ban. De aanvaller schoot van grote afstand op doel en zag hoe keeper Koselev zich volledig verkeek op de bal. Een paar minuten later gebeurde bijna hetzelfde: dit keer had Koselev de inzet van Tannane niet klemvast, maar liep het af met een sisser.

Met een rake vrije trap opende Oussama Tannane de score. Foto: Omroep Gelderland

Een paar minuten voor rust tilde Matavz de score naar 0-2. De Sloveense spits, die in de eerste seizoenshelft ook al zeven goals op zijn naam schreef, stond aan het einde van een prima aanval. Tannane gaf de bal diep, waarna Bazoer de bal met de hak tot bij Matus Bero bracht. Die bediende op zijn beurt Matavz, waarna de aanvaller kalm binnenschoof.

Matavz maakte na rust zelfs zijn tweede van de wedstrijd. Max Clark werkte de bal weg na een aanval van de thuisclub, waarna Bryan Linssen een uitstekende pass verzond op Matavz. Die hield Branislav Ninaj van zich af en passeerde Koselev opnieuw.

Tim Matavz zorgde in de tweede helft voor 0-3. Foto: Omroep Gelderland

Tegendoelpunt na rust

Na de derde treffer zakte de concentratie wat bij Vitesse. Fortuna profiteerde daarvan en kwam terug tot 1-3: na een aanval over de rechterflank redde Remko Pasveer nog op het schot van Diemers, maar in de rebound kopte Amadou Ciss alsnog raak. Pasveer incasseerde zo zijn eerste tegengoal sinds 29 november. In de weken erna hield de doelman zijn doel schoon tegen Feyenoord, FC Twente en VVV-Venlo.

Fortuna Sittard kreeg na de 1-3 geen voet meer aan de grond tegen Vitesse: een slotoffensief van de Limburgers leverde niets op. Sturing en zijn spelers steken op de ranglijst Feyenoord - voor even - voorbij en staan nu gedeeld vierde met Willem II. Zowel Feyenoord als Willem II speelt zaterdagavond echter nog.