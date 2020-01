Hoog bezoek tijdens bevrijdingsfestival in Gendt

Minister Ank Bijleveld van Defensie was zaterdag aanwezig op de tweede dag van het bevrijdingsfestival in Gendt. Ze woonde in het kader van '75 jaar vrijheid' een speciaal bevrijdingsconcert van de show- en marchingband St. Sebastianus bij en legde een krans voor alle oorlogsslachtoffers.

De bewindsvrouw had een speciale reden om haar gezicht te laten zien in het dorp. Minister Bijleveld werd geboren in IJsselmuiden, maar haar ouders kwamen uit Gendt. Zij waren zaterdag ook present, evenals Bea Schouten. Zij was van 2015 tot 2019 gedeputeerde van Gelderland en is de zus van de minister.

Minister Bijleveld waardeerde de uitnodiging ten zeerste. 'Het is heel bijzonder, omdat een deel van het verhaal van vanmiddag ook over mijn opa gaat. En omdat mijn ouders er zijn, die natuurlijk ook van voor de oorlog zijn. En dat allemaal in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding', sprak de minister.

Zie ook: Gendt herdenkt bevrijding met driedaags festival