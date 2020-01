Juicy Lucy in Arnhem failliet verklaard

Op de Facebook-pagina van Juicy Lucy is een mededeling geplaatst over het einde van de uitgaansgelegenheid. 'Lucy has left the building', staat er, gevolgd door een gebroken hart. Vaste bezoekers reageren geschokt en teleurgesteld op het nieuws.

De uitbater van Juicy Lucy was eerder eigenaresse van discotheek Manhattan in Arnhem, die in 2018 al over de kop ging. Juicy Lucy was sinds 2000 in haar handen.