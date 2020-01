Wij willen winter! Schaatsbaantjes bieden de oplossing

'Waar zijn de Hollandse winters gebleven?', vraagt Roger Siegers zich af. De organisator van de Edense schaatsbaan heeft begin december ijs neergelegd, zodat mensen toch kunnen schaatsen.

In Ede gaan dit weekend voor het laatst de ijzers onder op de schaatsbaan van Friends on Ice in het centrum. Zaterdagavond gaat de vriezer uit en doen ze nog een smeltfeest en dan is de kunstmatige winter er voorbij.

Bekijk de video (tekst gaat verder onder de video)

Maar het was wel een goed seizoen: ze hadden maar liefst 22.000 schaatsers in 6 weken. En dat zijn er bijna 5.000 meer dan vorig jaar. 'Dat is het beeld landelijk ook', zegt Wibe Bramer van Ice World, de grootste verhuurder van ijsbanen in Nederland. 'We hebben de afgelopen jaren een duidelijke stijging van het aantal ijsbanen dat we verhuren.'

Het klimaat zou daar iets mee te maken kunnen hebben, denkt Bramer. 'Maar ook de economie is belangrijk. Die draait goed en je merkt dat zo'n ijsbaan een aantrekkende werking heeft voor klandizie in de binnenstad. Mensen gaan naar de ijsbaan en maken daarna een rondje door de stad.'

Ice World opereert wereldwijd, maar typisch Nederlands is volgens Bramer dat de ijsbanen hier grotendeels gedragen worden door vrijwilligers. 'Dat is een heel mooi sociaal aspect: bij zo'n schaatsbaan zetten tussen de 50 en 80 vrijwilligers zich belangeloos in en dat is ook goed voor de sociale verbinding. En zo'n evenement staat gemiddeld 3 weken. Dat is wel uniek.'