Opnieuw ontslagaanvraag arts Radboudumc afgewezen

Het Radboudumc in Nijmegen mag een revalidatie-arts niet ontslaan. Het is de tweede keer in korte tijd dat de rechter een ontslagaanvraag van hetacademisch ziekenhuis afwijst. In december oordeelde de rechter dat een kankerspecialist niet weggestuurd had mogen worden.

De revalidatie-arts werkt sinds 2003 in het Radboudumc. Volgens het Radboud is er sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen en heeft de arts onvoldoende opening van zaken gegeven over zijn nevenactiviteiten, onder andere in het bedrijf van zijn vrouw. De rechter gaat daar echter niet in mee.

Werken in bedrijf echtgenote

De arts vroeg in oktober 2017 toestemming om één dag per week te werken in het bedrijf van zijn vrouw, om daar implantaten voor prothesegebruikers verder te ontwikkelen. Toen hij in mei 2018 een afwijzing van het Radboud kreeg, bleek dat hij al was begonnen met de werkzaamheden. De arts beëindigde daarop de arbeidsovereenkomst met het bedrijf van zijn echtgenote.

Zelfstandig medisch behandelcentrum

Ook wilde de man een zelfstandig, medisch behandelcentrum voor amputatie, reconstructie en prothesegebruik starten. Dat wilde hij samen met een zorgmanager en een traumachirurg van het Radboudumc doen. De drie wilden op die manier inspelen op de zorgvraag van Defensiepersoneel en buitenlandse geamputeerde patiënten, voor wie vanwege de wachtlijsten in Nederlandse ziekenhuizen geen of onvoldoende behandelperspectief bestaat.

Het Radboud legde de drie werknemers vorig jaar een schriftelijke berisping op, omdat zij zonder toestemming waren begonnen. Uiteindelijk weigerde het ziekenhuis de toestemming voor nevenwerkzaamheden volledig en moest het drietal hun activiteiten voor het behandelcentrum staken.

'Lang, rimpelloos dienstverband'

Het Nijmeegse academisch ziekenhuis wil van de revalidatie-arts af. De kantonrechter vindt de redenen die het academisch ziekenhuis aandraagt echter niet voldoende voor ontslag. Daarbij speelt ook mee dat de arts 'tot februari 2019 kon bogen op een langdurig, rimpelloos dienstverband bij Radboudumc. Sterker nog, een dienstverband waarin geen enkele kritiek op hem is geuit van welke aard dan ook en hij integendeel is beoordeeld als een medewerker die bovengemiddeld presteert'.

Zie ook: Rechter: Radboudumc mag kankerspecialist niet ontslaan