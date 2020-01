Bosuilen bepalen sfeer in pikdonker bos

Overdag houden ze zich schuil in boomholtes en spleten, maar zodra de duisternis invalt komen de bosuilen in actie en toveren ze met hun geheimzinnige roep bossen om in onheilspellende plekken. Reislustig is deze sfeermaker niet. De vogel blijft zijn leefgebied uiterst trouw. Zelfs jongen kiezen over het algemeen hun eigen leefgebied binnen een straal van 10 kilometer van hun geboorteplaats. Hierdoor komt de bosuil niet voor op de Waddeneilanden. Ook in Gelderland zie je de roofvogel vrijwel nooit, maar horen kun je hem hier zeker wel...

Geruisloos vliegen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld duiven vliegen bosuilen zonder geluid te maken. Dat komt van pas bij het vangen van muizen en andere prooien. Speciale donsveertjes op de vleugels maken dit mogelijk. Die vleugels kunnen een spanwijdte tot bijna een meter hebben. De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in ons land. De vogel leeft graag in oud loofbos. Ook in veel Gelderse bossen, parken en groene woonwijken leven bosuilen.

Luisteren naar de bosuil

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink trok met de microfoon de bossen bij Ede in om te luisteren naar de mysterieuze roep van de bosuil. Boswachters Dirk van de Plaat en Joyce Penninkhof van Geldersch Landschap & Kasteelen kennen het bos er op hun duimpje en gingen met Laurens mee...

Uilskuikens en takkelingen

Bosuilen roepen om hun territorium af te bakenen. Ook gebruiken uilen hun 'oe-hoeoe' om een partner te lokken. Als twee bosuilen eenmaal een paartje vormen, blijven ze elkaar trouw voor het leven. De uilen broeden al vroeg in het jaar. In februari worden soms al de eerste eieren gelegd. Als alles goed gaat, kruipen de uilskuikens een maand later uit het ei. Na twee weken verlaten de jongen het nest en gaan ze als 'takkelingen' hun omgeving verkennen.

(Foto: Pixabay)

Wist je dat...

De ogen van een uil worden beschermd door maar liefst drie oogleden? Behalve een ooglid onder en boven, om het oog te kunnen sluiten, hebben uilen ook een knipvlies. Dit derde ooglid is er om het oog vochtig en schoon te houden. Het vlies is doorzichtig, waardoor de uil zijn prooi tijdens de jacht niet uit het oog verliest als hij even met zijn ogen knippert.

