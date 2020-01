Arnhemse uitvinding kan niveau darters flink verbeteren

Het verbaasde Jeroen Peters uit Arnhem dat darters, ook in de absolute wereldtop, hun pijltjes nooit precies op dezelfde wijze kunnen vasthouden. 'Het is een precisiesport en ze zijn altijd op de pijl aan het zoeken geweest. Ze hebben op de pijl kleine gleufjes of inkepingen gemaakt. Maar dan nog is het op gevoel pakken.'

Met zijn bedrijf QB Darts ontwikkelde hij samen met Jans Schut de QB One. 'We hebben een product bedacht, waardoor je elke pijl op dezelfde manier vast kan pakken. Je kunt de QB One zelf precies op de hoogte instellen die je prettig vindt.

Je hebt twee stelpunten en zo kun je precies je favoriete greep instellen. Je hebt de pijl dan meteen goed in je hand en dan kun je je dus volledig concentreren op het gooien. Een aantal jongens heeft er al mee getest en ze gooien ruim tien procent hoger.'

De Arnhemse darter Jurrian van Os is één van de darters die de uitvinding al gebruiken. 'Ik ben er vanaf dag één al bij betrokken. Ik heb altijd heel veel data verzameld en na een paar maanden zag ik al veel verbetering in mijn spel. Constanter en hogere scores.

Vroeger had ik mijn pijl wel eens verkeerd in mijn hand en gooide ik er soms volledig naast. Nu weet ik zeker dat ik hem altijd goed vast heb. Het is anders, maar als je eenmaal gewend bent, wil je niks anders meer. Een topidee.'