Mike Snoei: 'Koppositie? Daar stop ik even mee'

Mike Snoei genoot van het feestje dat de spelers van De Graafschap vrijdagavond vierden in Almere. 'Na best wat tegenslag geven we nu een signaal af.'

De Graafschap heeft de wind weer in de zeilen. De Superboeren zijn sterk uit de winterstop gekomen. Na de nipte overwinning vorige week op Jong Utrecht volgde een week later een verdiende en knappe zege bij Almere City FC. De overwinning,extra belangrijk omdat Cambuur onderuit ging, werd uitgebreid gevierd.

Snoei hoorde het van een klein afstandje aan toen de spelers in de kleedkamer even flink tekeer gingen. 'Almere heeft de meeste thuisoverwinningen staan. Dit is lekker. En zo zit deze groep in elkaar. We hebben best wat tegenslag gehad. Van Utrecht win je dan smerig, maar vandaag hebben we echt een signaal afgegeven', wist de trainer.

Diplomatiek

Twee maanden geleden repte de bevlogen Snoei over de eerste plaats. 'Wij willen gaan voor de titel', sprak de geboren Rotterdammer toen. Na de 2-0 overwinning op Almere was Snoei wat rustiger en diplomatieker toen hem opnieuw die vraag werd gesteld. 'Maar daar stop ik nu even mee. Omdat het heel slecht begrepen wordt. Je wil mij weer allerlei dingen laten roepen. De doelstelling is duidelijk en daar gaan we ook gewoon voor. Ook na vier gelijke spelen.'

Inzinking

Duidelijk vindt Snoei ook dat De Graafschap nog veel beter kan. 'Net als de supporters vinden wij dat het spel beter kan. Er zit meer rek in, Blummel valt nu goed in en hebben we erbij gekregen en ook van onze Griekse vriend verwacht ik veel. We hebben pas één keer verloren he? Waar hebben we het over. Vanaf het begin van het seizoen staan we op een promotieplaats. Alleen hebben we in december wel even achter de feiten aangelopen. Nu zie je die kleine inzinking bij anderen.'