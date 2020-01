NEC voelt zich bestolen na ten onrechte afgekeurd doelpunt Flemming

Bij de stand 0-0 schoot Zian Flemming tegen de onderkant van de lat en daarna stuiterde de bal overduidelijk achter de lijn. 'Ik wist zeker dat het een goal was, dik achter de lijn. Maar toen bleef het verdacht stil en toen dacht ik: dit kan niet waar zijn. Het was de 86e minuut dus logisch dat ik als speler emotioneel reageer. Ik krijg geel, hij mag hem op het formulier zetten. Nou ja, laat maar.'

Ook trainer François Gesthuizen baalde ervan. 'Wij zitten er vrij ver vanaf. Maar ik had het gevoel dat de bal over de lijn stuiterde. Door zo'n beslissing speel je gelijk.'

Maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken. Speltechnisch en tactisch was het prima, alleen in de laatste fase moet er meer power in komen. De voorwaartsen moeten meer kunnen brengen. Zij speelden om niet te verliezen, wij speelden echt om te winnen. We hadden extreem veel de bal, maar we hadden de kansen moeten maken.'

Verdienstelijk

Flemming speelde verder ook heel verdienstelijk. 'Het ging wel lekker, maar wat miste is die goal, die werd afgekeurd. We waren de hele wedstrijd beter, zij waren alleen in de eerste helft gevaarlijk. We hadden recht op drie punten. Het mag niet van één goal afhangen, laat dat duidelijk zijn.'