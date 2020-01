De Graafschap doet uitstekende zaken in strijd promotie

De Graafschap, zonder Van Huizen en Tutuarima, begon matig aan het duel bij Almere. Het was aftasten aan beide kanten. Het eerste schot op doel kwam van Van den Boomen die net naast schot na een afgeslagen corner. De Graafschap, waar Van Heertum en Baas in de verdediging basisplaatsen hadden, had het moeilijk om het baltempo hoog te houden en kon ook in de counter nauwelijks verrassen.

Vet kreeg diep in de eerste helft wel een grote kans na goed werk in de omschakeling van Nijland. De linksbuiten legde de bal bij de tweede paal, maar de dit keer aanvallend ingestelde Vet raakte de bal niet goed. De Graafschap kreeg meer controle. Vlak voor rust was het wel raak. Vet scoorde alsnog en bracht De Graafschap verdiend op voorsprong.

In de tweede helft werd Almere gevaarlijker. Kip schoot in het begin direct op de paal en De Graafschap kwam dus goed weg. De druk nam af en toe toe, maar toch bleef De Graafschap redelijk soeverein overeind. Zelf kreeg het nauwelijks kansen. Tot Owusu een kwartier voor tijd een lekkere voorzet gaf en Seuntjens voor de 2-0 zorgde. In die stand kwam geen verandering meer. Omdat koploper Cambuur onderuit ging, is het verschil nu teruggelopen naar twee punten.