Nijmeegse wetenschapper doet 400 testen per dag bij zichzelf

Hij is hoogstwaarschijnlijk de meest doorgemeten persoon van Nederland. Rob ter Horst besteedt elf uur per week aan testen en metingen. Op zichzelf welteverstaan. Maar een obsessie is het naar eigen zeggen niet.

'Meten is weten', is het credo van Ter Horst, zo laat hij vrijdag in De Week van Gelderland weten. Ter Horst is onderzoeker in de bio-informatica aan het Nijmeegse Radboudumc. Per dag doet hij zo'n 400 testen bij zichzelf. Dagelijks meet hij zijn eigen hartslag en bloeddruk en vult hij vragenlijsten in. Hij meet zijn geluk, slaapt met elektronen op zijn hoofd, ondergaat wekelijks een MRI-scan en stuurt zijn ontlasting naar een laboratorium.

Gelukkig, minder gestrest en productiever

Maar wat doet hij met al die informatie? 'Ik hoop de wetenschap te helpen en iets over mezelf uit te vinden', vertelt Ter Horst. Hij wil weten wat hem gelukkig, minder gestrest en productiever maakt. Een van zijn doelen is te achterhalen op welke dagen hij het meest gelukkig is, en wat daarvoor zorgt.

Hij heeft steeds een scala aan apparatuur op zijn lichaam. Naast een hartslag- en stappenteller heeft hij een ring die zijn temperatuur en zijn slaap meet. 'Die vertelt aan het einde van de nacht hoe je slaap is geweest. Bijvoorbeeld hoeveel diepe of lichte slaap je hebt gehad.' Om zijn nek hangt een lichtsensor die continu de frequentie en intensiteit van het licht meet dat in zijn ogen komt. 'Je kunt je daarbij bijvoorbeeld afvragen of de hoeveelheid licht invloed heeft op je slaap', legt Ter Horst uit.

Hersengolven en omgevingstemperatuur

Uit zijn zak haalt Ter Horst nog een apparaat dat de omgevingstemperatuur meet. 'Om te bepalen welke invloed die op mij heeft.' Een sensor registreert zijn ademhaling. Ook meet hij zijn hersengolven. 'Maar alleen 's nachts.'

Nu gaat de wetenschappers naar Wenen verhuizen. 'En dan zal het meten een heel stuk minder worden.' Voor de conclusies zal hij zijn data daar gaan analyseren. Dat doet hij in samenwerking met onderzoekers van het Donders Instituut voor breinonderzoek en het Radboudumc.

Maakt chocolade gelukkiger?

Op werkdagen dat hij meer donkere chocolade at, was hij gelukkiger en productiever, heeft Ter Horst al geconstateerd. 'Maar of dat ook een oorzakelijk verband heeft, weet je niet. Dat zou je moeten testen. Het kan ook zijn dat ik meer chocolade ga eten als ik gelukkig ben.'