Gemeente 'gemakzuchtig en naïef' rond verpauperde Velpse studentenhuizen

De gemeente Rheden treedt niet op tegen de verpauperde studentenpanden aan de Zuider Parallelweg in Velp. De situatie verbeterde na een gesprek met de eigenaar, aldus de gemeente. Daar is omwonende Heiko ter Horst het niet mee eens. Hij noemt de gemeente 'gemakzuchtig en naïef'.

Volgens Ter Horst is er onder meer sprake van aangevreten plastic zakken, opengescheurde kartonnen dozen en beschimmelde matrassen die in de voortuin zijn gedumpt. Maar volgens de gemeente is de situatie verbeterd en zijn er nadien geen klachten meer binnengekomen. 'Maar dat is feitelijk onjuist', volgens Ter Horst. 'Na een korte verbetering, is het weer dezelfde puinhoop.' Handhaving is volgens hem 'juist wel nodig'.

De gemeente heeft volgens Ter Horst lang niet oog voor alle panden waar de problemen spelen. 'Onzorgvuldig', vindt hij. 'We kunnen er niets aan doen want de rommel ligt op privéterrein', is een excuus dat Ter Horst naar eigen zeggen al te vaak hoorde van de gemeente.

Vaker boa's

Verantwoordelijk wethouder Dorus Klomberg belooft wel vaker boa's langs de panden te sturen. Dat wijst er volgens Ter Horst op dat de gemeente ook inziet dat preventie nodig is.

Fractievoorzitter Yola Hopmans, die namens de VVD vragen stelde over de situatie, vindt de antwoorden van Klomberg 'voorlopig voldoende'. 'Maar we zullen wel vinger aan de pols houden.'