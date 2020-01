Bezwaren tegen mast bij A18 afgewezen

De bezwaren tegen de komst van een zestien meter hoge reclamemast bij de snelweg A18 zijn door Doetinchem afgewezen. Marcel Bod uit Kilder is teleurgesteld dat zijn bezwaar niet ontvankelijk is verklaard.

'Ik vind het teleurstellend', reageert Marcel Bod, een van bezwaarmakers. Hij diende bij de gemeente bezwaar in, omdat de komst van de mast in zijn ogen een 'ernstige aantasting op zijn levensvreugde' is. Doetinchem heeft op advies van de commissie die zich bezighoudt met de reclamemast voorgesteld om de bezwaren af te wijzen. 'De commissie stelt dat de bezwaarmakers te ver van de mast wonen om overlast van het licht te ervaren', volgens de gemeente. Door gebruik te maken van een led-scherm dat zich aanpast op basis van licht, zouden de buurtbewoners weinig last hebben van de mast.

'Eerst even afwachten'

Bod, die begin november bezwaar maakte, gaf eerder al aan dat buurtbewoners niet op de hoogte zijn gesteld van de plannen. 'Niemand in de buurt wist ervan', aldus Bod. Toch is hij voorlopig niet van plan om verdere stappen te ondernemen tegen de beslissing van de gemeente. 'Ik verwacht dat ik er wel last van heb, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik ga het eerst even afwachten.'