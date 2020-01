VIDEO | Dorpsheld Boet van Dulmen krijgt borstbeeld in Ammerzoden

Midden in het dorp werd zaterdagmiddag het beeld onthuld van de racer die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw furore maakte.

Initiatiefnemer voor het borstbeeld is voormalig Vitesse-directeur Joost de Wit, geboren en getogen in Ammerzoden. 'Door Boet was hier vroeger in het dorp iedereen helemaal gek van het racen. Daarbij maakte het eigenlijk niet uit of je nu wel of geen echte liefhebber van de motorsport was', legt De Wit uit. 'Ik ging als vijftienjarige met dorpsgenoten de bus in en dan gingen we door heel Nederland achter Boet aan om zijn races te kijken. Natuurlijk reed hij ook in het buitenland, maar daar hadden we het geld niet voor om mee te gaan.'

'Hij was een echte held', weet De Wit nog. 'Zo'n klein dorp, waar iedereen elkaar kent en dan zo'n bekende internationale topracer, dat was wat. Hij was bij iedereen populair en dat is hij altijd gebleven.'

Blijvende herinnering aan lokale held

Maar iets blijvends hadden ze niet in het dorp en dat wilde De Wit wel graag, om Van Dulmen te eren. Ongeveer een jaar geleden had hij er contact over met Van Dulmens echtgenote. Toen ontstond het idee voor het borstbeeld. De Wit zocht er een aantal sponsors bij en zo werd het idee werkelijkheid.

De gezondheid van de inmiddels 71-jarige Van Dulmen is helaas niet heel goed meer, maar de held van het dorp kon met zijn kleinzoon Boetje wel zelf het beeld onthullen.