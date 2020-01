'Het roer moet om', Westervoortse winkeliers in actie tegen leegstand

Winkeliers in Westervoort hebben genoeg van de leegstand in het centrum. Steeds meer panden komen leeg te staan en nieuwe huurders vinden blijkt lastig. De winkeliersvereniging heeft een plan opgesteld, die deze week in de commissievergadering van de gemeenteraad wordt besproken.

Wie vluchtig een blik werpt op het Dorpsplein in Westervoort valt het misschien niet op, maar als je net iets langer kijkt naar de etalages zie je dat een groot deel van de winkels leeg staat. Ook de winkelpanden in de Wyborghpassage zijn lang niet allemaal gevuld. En zo is het al een paar jaar.

Volgens slager William Boekhorst van de Westervoortse winkeliersvereniging is de kans klein dat de panden allemaal huurders krijgen. 'Een tijd lang dachten we nog dat de eigenaar te weinig deed om huurders te vinden, maar inmiddels zien we ook wel in dat het echt niet lukt. '

Geen huurders

De panden zijn van Orange Capital, een groot bedrijf die in veel andere plaatsen in Nederland winkelcentra bezit. Vorig jaar kwam de plaatselijke VVD-fractie nog in actie en bracht een motie voor een leegstandsverordening in de raad in. Met zo'n verordening kunnen ook boetes opgelegd worden als de eigenaar niet actief op zoek gaat naar huurders.

De motie haalde het niet, maar de wethouder ging wel in gesprek met Orange Capital. Maar ook duidelijke 'te huur' posters op de ramen en lagere huurprijzen helpen niet om ondernemers naar Westervoort te trekken. 'Dus moet het roer om', zegt Boekhorst.

Andere invulling

De winkeliers hebben samen een plan opgesteld. Ze willen onder andere een deel van de panden die nu leeg staan een andere invulling geven. 'Je kunt wel winkels willen, maar als die er niet zijn, moet je iets anders bedenken', aldus Boekhorst. Dit kunnen woningen worden, maar ook een kantoor of andere publieke functie, zoals de bibliotheek.

'Maar we ontkomen er denk ik ook niet aan om enkele panden te slopen', zegt de slager. Hij vindt dat de tijd van pleisters plakken voorbij is en dat er nu een goed plan gemaakt moet worden voor de toekomst. Ook staat in het plan dat het winkelcentrum makkelijker te bereiken moet zijn, voor bijvoorbeeld fietsers.

Toekomstbestendig

Boekhorst heeft de laatste maanden ook regelmatig overleg met Oomke Postma van Orange Capital. Het bedrijf staat open voor verandering en nieuwe invulling. 'Al zal dat niet over één nacht ijs gaan, want op de panden rust nu wel een winkelbestemming', zegt Postma.

Hij verwacht niet dat alle winkels uiteindelijk uit Westervoort verdwijnen. 'Net als vergelijkbare plaatsen heeft Westervoort ook in de toekomst behoefte aan winkels waar je je dagelijkse boodschappen doet. En het is belangrijk dat je die winkels ook bij elkaar zet.'

Deze week komt de centrumvisie aan de orde in een commissievergadering van de Westervoortse gemeenteraad.

