Tienduizenden bomen voor Montferland

'Bomen bieden gewoon heel veel voordelen', zegt Heebing. 'We hebben natuurlijk te dealen met klimaatcrisis en in Montferland willen wij daar ook een belangrijke bijdrage tegen leveren. Wij zien heel veel voordelen aan dit plan, dus laten we er zo snel mogelijk werk van maken.' In de 'Green Deal' die onlangs werd aangenomen door de Europese Unie, staat dat er zo'n twee miljard bomen bij moeten komen in Europa. Volgens Heebing betekent dit voor Montferland dat er tienduizenden bomen moeten worden aangeplant. 'Als we om ons heen kijken, zien we veel plekken waar wij denken dat bomen kunnen staan. Het moet nu systematisch een keer in beeld gebracht worden en dat is ook waar de motie toe oproept.'



Het raadslid van D66 vindt het lastig om aan te geven hoeveel dit plan precies gaat kosten. Als je op het stadsplein een boom wil neerzetten, moet je ondergrondse voorzieningen treffen en wordt het al snel heel duur'' , aldus Heebing. 'Ga je het in bosvorm doen, dan is het centenwerk bijna.' De financiering van het plan moeten volgens het raadslid niet onderschat worden. 'Een miljoenenplan is misschien wat groot gezegd, maar er zitten wel kosten aangebonden. We willen hier in een vroeg stadium op inspelen, zodat we de doelstellingen helder hebben voor de komende jaren en zodat we daar naar toe kunnen werken.'