Historische toren al jarenlang onderwerp van discussie

De toren die vanaf het begin van de jaren dertig op de hoge stuwwal in Beek stond was een begrip onder de dorpsbewoners en toeristen. Voor een kwartje had je een prachtig uitzicht over de Ooij, herinnert Gerhard Boot van Stichting Monument en Landschap zich.

Schroothoop

Maar in 2003 werd de toren afgebroken voor de bouw van de zogenoemde Toscaanse villa van vastgoedondernemer Raf Terwindt. De onderdelen van de toren werden ergens opgeslagen en kwamen op de schroothoop terecht. Wethouder Annelies Visser (Berg en Dal): 'De uitkijktoren is vernietigd.' Gerhard Boot (Monument en Landschap): 'Hij is verdwenen en de sporen zijn ook verdwenen.'

Toch hielden de gemeente Berg en Dal en Stichting Monument en Landschap de villa-eigenaar aan de eerdere afspraak dat de toren terug moest komen. Dan moest er maar een nieuwe komen zo vonden zij, liefst op de locatie waar de toren altijd gestaan heeft.

'Terugkeer van uitzichttoren wordt uitzichtloos'

Maar een uitzichttoren pal naast zijn huis, dat ziet Raf Terwindt niet zitten. En zo liggen de verschillende partijen al jaren met elkaar in de clinch over de uitzichttoren. Gerhard Boot: 'Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het uitzichtloos wordt.'

Daarom zijn de partijen ondertussen ook maar naar alternatieven gaan kijken zoals een toren bij het Wylerbergmeer of in de Millingerwaard, een gebied op kilometers afstand van Beek. Gerhard Boot vraagt zich af hoeveel die toren op zo'n afstand nog met de historie van Beek te maken heeft. 'We hebben een heel eind moeten rijden om hier te komen, dus de bezoekers van Beek die zullen niet direct hier heen gaan.'

Eindelijk einde aan dossier maken

En zo duurt de discussie over de juiste locatie maar voort. Toch houdt wethouder Annelies Visser goede hoop op terugkeer van de toren. 'Ik blijf altijd positief en ik denk dat die toren terug gaat komen want ook Monument en Landschap heeft laten weten eindelijk eens een einde aan dit dossier te willen maken. Gewoon afronden en tot een toren zien te komen.`