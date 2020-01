Gemeentelijke diensten Achterhoek preventief offline

De gemeenten hebben een gezamenlijke ICT-omgeving waar in Doetinchem ook partners zoals Buha en Buurtplein onder vallen. De preventieve maatregel is in het leven geroepen naar een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Veel gemeenten werken met het Citrix-netwerk dat op dit moment kwetsbaar is. Om te voorkomen dat hackers misbruik maken van het systeem van de gemeenten worden online formulieren van de websites gehaald. Inwoners kunnen de websites wel veilig bezoeken, maar een melding maken of het invullen van een online formulier kan momenteel niet. Er verschijnt dan een foutmelding.



Vrijdagmiddag is er overleg over wanneer de diensten op de websites weer in gebruik gaan. De gemeente Doetinchem biedt op de website excuses aan en vraagt bezoekers het op een later moment nog eens te proberen. De gemeente Oude IJsselstreek sluit de externe toegang tot het Citrix-netwerk af. Dit houdt in dat medewerkers niet meer vanuit huis in kunnen loggen op het netwerk. De inwoners van Oude IJsselstreek merken niets van deze maatregel en kunnen nog wel online aanvragen doen. De gemeente Montferland werkt niet met het Citrix-netwerk. De gemeente blijft wel continu alert en blijft haar systemen updaten, maar neemt vooralsnog geen maatregelen.