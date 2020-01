Gielly viel 85 kilo af en heeft weer plezier in het leven

Dit is Gielly van den Berg, 54 jaar en trotse oma van kleinzoon Fynn. Sinds een jaar werkt ze bij de Warme Bakker in 's Heerenberg. 'Ik merk dat ik weer plezier heb in mijn werk.'

Gielly is gewend in een winkel te werken. Ooit had ze met haar man twee groentezaken. 'Het contact met de klanten, dat vind ik zo leuk.' Ooit was ze vaste klant bij de Warme Bakker in 's Heerenberg, nu werkt ze er zelf. 'Hiervoor werkte ik bij een viszaak, mijn man is blij dat ik dat niet meer doe. Hij lust namelijk geen vis. Ook werd hij niet gelukkig van de geur.'

Sinds Gielly bij de bakker werkt, heeft ze weer plezier in wat ze doet. Haar leven stond lang in het teken van ziekte en afzien na complicaties na een maagverkleining. 'Na de operatie ben ik ernstig ziek geweest. Ik ben er 85 kilo door afgevallen, maar het was al met al een lastige tijd. Mijn buurvrouw Fleur heeft me er gelukkig doorheen gesleept.'

Heel Holland Bakt

De man van Gielly is vanwege zijn werk zes dagen van huis, waardoor Gielly lekker haar eigen tijd kan indelen. 'Ik mag graag themataarten bakken, zoals een eenhoorntaart.' Ergens wil ze wel mee doen aan Heel Holland Bakt, maar daarvoor moet ze nog een duwtje in de rug krijgen. 'Ik weet niet of ik de juiste persoon ben voor dat programma.'

Gielly houdt ontzettend veel van haar kleinkinderen. 'Ze geven me veel energie. Toen ik vanochtend op de basisschool was kreeg ik knuffels van ze, daar kan ik heel erg van genieten.'

